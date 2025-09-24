به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی کاظمی صبح چهارشنبه در نشست گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع پاسداران سپاه قدس گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، نقش بسیج را به عنوان شبکهای فرهنگی و فکری تمدنساز برجسته کرد و گفت: بسیج باید در مسیر ظهور و مقابله با جاهلیت مدرن فعال باشد.
وی با هشدار نسبت به نفوذ نظریههای غربی در جوامع اسلامی، ضرورت بازگشت به قرآن و عمل به آموزههای اهل بیت را یادآور شد و افزود: جامعهای که از قرآن فاصله بگیرد، گرفتار تاریکیهای فکری و اخلاقی خواهد شد.
آیتالله کاظمی تصریح کرد: تنها راه روشنایی، جهاد تبیین و بصیرت انقلابی است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ولایت فقیه ستون اقتدار نظام اسلامی و خیمهای استوار در برابر نظام سلطه است، ادامه داد: امروز وظیفه همه ماست که با ایمان، آگاهی و حضور فعال در عرصه رسانه و فرهنگ از این خیمه دفاع کنیم و چهره حقیقی اسلام را برای نسل جوان روشن سازیم.
وی همچنین به انتقاد از برخی جوامع اسلامی پرداخت که ظاهر قرآن را در دست دارند اما از آموزههای آن فاصله گرفتهاند و گفت: انحراف، نتیجه دوری از روح قرآن و فقدان تفکر خدایی در زندگی فردی و اجتماعی است.
آیتالله کاظمی در پایان افزود: اگر جامعهای به جای فقاهت، با وقاحت زندگی کند، نه تنها از مسیر هدایت خارج میشود، بلکه زمینهساز گسترش بیادبی، بیهویتی و آسیبهای اخلاقی خواهد بود.
