به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی کاظمی پیش از ظهر دوشنبه در همایش «نقش مقاومت و دفاع مقدس در تحقق مدیریت جهادی» که در رشت برگزار شد، با تأکید بر جایگاه بیبدیل مقام معظم رهبری در هدایت انقلاب اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در عرش قرار گرفتهاند.
وی افزود: انقلاب با تکیه بر رهبر معظم انقلاب، با نرمافزار مخالف و موافق به جلو حرکت میکند و اگر این ستون اصلی نبود، مسیر انقلاب دچار اختلال میشد.
آیتالله کاظمی با اشاره به تحلیل یک روزنامهنگار مصری ضدایرانی درباره وضعیت کشورهای منطقه گفت: وقتی در کشوری رهبر درست و حسابی نباشد، نتیجه میشود مصر، وقتی وحدت نباشد، میشود عراق، در کشوری که فرماندهی ندارد، میشود پاکستان و اگر کشور خودفروخته باشد، میشود ترکیه اما در کشور شیعه، رهبرانی داریم که باج به زمین و زمان نمیدهند و ملت با وجود همه فشارها، سلیقهها، کندروها، تندروها و تحریمهای اقتصادی، جای نفس کشیدن برای دشمن باقی نمیگذارند؛ این است که نتیجه میشود ایران.
وی مذهبی بودن مردم ایران، تمدن هزار ساله، رهبری فوقالعاده بینظیر که هر کلمهاش نور الهی است را از ویژگیهای برجسته ملت ایران دانست و تاکید کرد: این امت به واسطه ولایت، امت میماند و میشود. رهبری با دل بزرگ، اخلاق حسنه، بدون هوای نفس و با کرامت ویژه کشور را مدیریت میکند.
آیتالله کاظمی همچنین پیوند ولایت و مهدویت را یادآور شد و گفت: کسی میتواند دلبسته ارتباط با امام زمان (عج) باشد که ارتباطش با رهبری درست و صحیح باشد.
وی بسیجیان را مخلصترین افراد در خدمت انقلاب معرفی کرد و افزود: انقلاب کسی را پیاده نکرده، این افراد هستند که خودشان پیاده میشوند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری رهبری را قویترین و مؤثرترین سردار امام زمان (عج) دانست و با نهی از غفلت از ولایت اضافه کرد: اگر نماز قضا شود، قابل جبران است اگر روزه قضا شود، قابل جبران است، اما تاریخ میگوید اگر دفاع از ولایت قضا شود، تاریخ اسلام قابل جبران نیست. پس مواظب باشیم ولایت قضا نشود.
