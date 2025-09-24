به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کارگزار و مصرف» که به تحلیل نقش سبک زندگی کارگزاران بر الگوی مصرف جامعه می‌پردازد، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. این اثر نوشته احمد اولیایی، به بررسی تأثیر رفتار مسئولان بر ترویج فرهنگ مصرف می‌پردازد.

در دنیای امروز که سبک زندگی و الگوهای مصرف پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند، شناسایی عوامل مؤثر بر فرهنگ مصرف یک جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کتاب «کارگزار و مصرف» با تمرکز بر یکی از مهم‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین این عوامل، یعنی «کارگزاران حکومتی»، تلاش می‌کند تا ابعاد مختلف تأثیرگذاری این قشر بر جامعه را تبیین کند.

سبک زندگی مردم تبلور و عینیت همه پیچیدگی‌های جامعه و روابط میان ابعاد و مؤلفه‌های آن است و یکی از مهم‌ترین بخش‌ها یا به عبارتی ارکان تشکیل دهنده سبک زندگی مقوله مصرف است. در میان تمام عوامل مؤثر بر مصرف و الگوی مصرف جامعه، کارگزاران و مسئولان به عنوان یک عامل مهم درخور مطالعه و بررسی هستند؛ کارگزاری که گاه به مثابه مجری، گاه سیاست گذاری و گاه در همان فردیت خودش بر الگوی مصرف مردم تاثیر می گذارد.

نویسنده در این اثر نشان می‌دهد که نقش کارگزاران صرفاً به سیاست‌گذاری و اجرا محدود نمی‌شود؛ بلکه آنان به عنوان یک الگوی اجتماعی، با سبک زندگی شخصی خود نیز می‌توانند به صورت مستقیم بر کمیت و کیفیت مصرف در میان مردم اثرگذار باشند. این تأثیرگذاری گاهی در جایگاه سیاست‌گذار، گاهی در مقام مجری و گاهی نیز به عنوان یک الگوی رفتاری در جامعه ظهور می‌کند.

این کتاب که برای دانشجویان و طلاب حوزه‌های علوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک منبع تحلیلی کارآمد محسوب می‌شود، هشداری دغدغه‌مندانه برای خود کارگزاران و مسئولان نیز به شمار می‌آید. این اثر به آن‌ها یادآوری می‌کند که چگونه سبک زندگی‌شان می‌تواند به طور ناخواسته به تشدید مصرف‌گرایی دامن بزند یا برعکس، به الگویی برای اصلاح و بهینه‌سازی مصرف تبدیل شود.

کتاب «کارگزار و مصرف» در ۲۰۰ صفحه و توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر به انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و یا انتشارات بوستان کتاب مراجعه کنند.