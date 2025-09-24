  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

دادستان: مزرعه غیرمجاز ماینر در امیدیه کشف شد

اهواز - ‌دادستان عمومی و انقلاب امیدیه از کشف یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پارسایی بیان کرد: در یک عملیات منسجم و با اشراف اطلاعاتی، تعداد ۷۷ دستگاه ماینر فعال غیرمجاز از این محل کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: حسب اطلاعات واصله و رصدهای بعدی نسبت به فعالیت تعداد کثیری دستگاه استخراج رمز ارز در یک منطقه صنعتی حاشیه شهرستان امیدیه و حصول ظن قوی نسبت به موضوع، دستورات قضایی صادر و با اقدام به موقع مامورین فرصت هر گونه اقدام از متخلفین در اختفا و امحای آثار و ادوات جرم سلب شد.

پارسایی گفت: با توجه به ناترازی‌های اخیر در توزیع نیروی برق و مصرف انرژی زیاد هر دستگاه ماینر، جمع آوری این دستگاه‌ها در اولویت برنامه‌های احیای حقوق عامه قرار گرفته و با جدیت دنبال می‌شود.

این مقام قضایی افزود: ماینرهای کشف شده در یک کارگاه صنعتی پنهان شده بود و به شکل ماهرانه‌ای از شبکه سراسری برق تغدیه می‌شدند که بار فراوانی را به شبکه تحمیل کرده بودند.

پارسایی عنوان کرد: در این خصوص یک نفر متهم بازداشت و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت.

