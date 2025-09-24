دادستان کامیاران: رفع مشکلات زیست محیطی شیلات پالنگان تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی ظهر چهارشنبه در پی بازدید از مجتمع شیلات پالنگان که با هدف بررسی مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی آن انجام شد، ضمن تأکید بر اهمیت رفع فوری آلودگیها، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دستگاه قضائی، تسریع در ایجاد شرایطی مناسب برای بازگشت این واحد تولیدی به چرخه فعالیت پایدار است.
وی افزود: رفع مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی در مجتمع شیلات پالنگان، امری ضروری است و بهمنظور دستیابی به این هدف، لازم است که تمام دستگاههای ذیربط در این زمینه همکاری مؤثری داشته باشند.
دادستان کامیاران افزود: کارگروه شهرستانی بهطور مستمر پیگیر این موضوع خواهد بود و با تشکیل جلسات مشترک با دستگاههای اجرایی، تلاش میکنیم که روند رفع آلودگیها تسریع شود.
وی همچنین از اهمیت حمایت از تولیدکنندگان محلی سخن گفت و یادآور شد: دستگاه قضائی با همکاری سایر نهادهای اجرایی و نظارتی، همواره در مسیر رفع موانع تولید و پشتیبانی از واحدهای اقتصادی شهرستان کامیاران گام برداشته است.
منصور مهدوی رئیس دادگستری کامیاران نیز در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید در کنار رعایت ملاحظات زیستمحیطی، اظهار کرد: دستگاه قضائی در اجرای سیاستهای کلان قوه قضائیه با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، در مسیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی گامهای جدی برداشته و موضوع شیلات پالنگان نیز با همین رویکرد در دستور کار قرار دارد.
این بازدید بخشی از برنامههای کارگروه ویژه شهرستانی در حمایت از واحدهای تولیدی و حل مشکلات است که با هماهنگی و همکاری سه قوه در حال اجرا است.
در این بازدید میدانی، ضمن بررسی وضعیت موجود، مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی این مجتمع مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد در چارچوب طرح «آیش مزارع شیلاتی» اقدامات لازم برای رفع آلودگی و بازگشت تدریجی این واحد به چرخه تولید انجام گیرد.
