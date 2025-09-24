انتصابات جدید در مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور طی احکامی جداگانه رؤسای ادارات معاونت حقوقی این سازمان را منصوب کرد.

در مراسم انتصاب این افراد که با حضور معاون امور توسعه و مدیریت منابع، رئیس و معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، مژگان رحیمی به عنوان معاون بودجه، محسن توانا به عنوان سرپرست اداره املاک و مستغلات، محمد حسین اصغری تبریزی به عنوان سرپرست اداره امور حقوقی و دعاوی و پیام آهور به عنوان سرپرست اداره امور قراردادها منصوب شدند.

علیرضا انجلاسی معاون امور توسعه و مدیریت منابع سازمان بهزیستی کشور در این مراسم بر اهمیت نقش و جایگاه دفتر حقوقی در فرایندهای سازمان بهزیستی تاکید کرد و گفت: ساماندهی املاک، پیگیری و سند دار شدن املاک فاقد سند و مولد سازی از اولویت‌های سازمان است که بایستی با سرعت و دقت به سرانجام برسد.

وی افزود: در حوزه قراردادها با توجه به نوع و حجم آن تا کنون اقدامات مناسبی صورت گرفته است و بایستی فرایند محور و با همکاری سایر حوزه‌های تخصصی، نیاز سازمان در این بخش پاسخ داده شود.همچنین در حوزه دعاوی مناسب عمل کرده ایم و انتظار همچنان دفاع از حقوق سازمان است.

انجلاسی گفت: استقرار سامانه حقوقی، دعاوی، املاک، بایگانی الکترونیکی دفتر حقوقی، سند دار کردن املاک فاقد سند، واگذاری املاک مازاد بر اساس ماده ۲۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، در نظر گرفتن ردیف بودجه برای تعمیر، بهسازی، حصار کشی و… در راستای ساماندهی و ارزش افزایی املاک را از برنامه‌های دفتر حقوقی در سال جاری اعلام کرد.