به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر رعایت عدالت، نظم و تقوی در انجام امور، راهبری فعالیت‌های مربوط به دعاوی سازمان، نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی استان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان، راهبری فعالیت‌های مربوط به بررسی و اظهارنظر حقوقی در قراردادها و استعلام‌ها، راهبری فعالیت‌های حقوقی مربوط به وصول مطالبات سازمان و تلاش در راستای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأکید شده است.

دکتر نعمیمی دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران بوده و پیش از این در سمت‌های مدیرکل دفتر قوانین و مقررات و سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی مشغول به فعالیت بوده است.