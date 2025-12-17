احمدی: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان در جمع خبرنگاران گفت: با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر گفت: اعتبارات دولتی محدود است و باید از توان بخش خصوصی برای حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری بهره گرفت.

سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران فقط تهران نیست، ایران همه استان‌هاست و برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی در استان‌ها می‌تواند زمینه معرفی هنرمندان استانی در سطح جهانی را فراهم کند.

احمدی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر کشوری در کرمان و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره موسیقی فجر در مشهد یا نیشابور اظهار کرد: این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که ظرفیت‌های هنری استان‌ها بخشی از هویت ملی کشور است و باید به آن توجه شود.

سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت تبادل فرهنگی با هنرمندان خارجی گفت: حضور هنرمندان بین‌المللی در ایران و اعزام هنرمندان استانی به خارج از کشور نه‌تنها موجب ارتقای سطح هنری می‌شود، بلکه نگاه جهانی به هنر ایران را نیز تغییر خواهد داد.

احمدی افزود: در هفته‌های فرهنگی ایران در کشورهایی مانند قطر از هنرمندان استانی در حوزه‌های تجسمی و موسیقی استفاده کرده‌ایم تا نشان دهیم هنر ایران محدود به تهران نیست.

وی همچنین به مشکلات صدور ویزا برای هنرمندان خارجی اشاره کرد و گفت: گاهی به دلیل مسائل بین‌المللی و تأخیرهای اداری، صدور ویزا زمان‌بر می‌شود، اما همچنان بر حضور هنرمندان خارجی و تبادل تجربیات تأکید داریم.

مشاور عالی وزیر فرهنگ درباره حمایت از هنرمندان داخلی نیز گفت: صندوق اعتباری هنر مسئولیت بیمه تکمیلی هنرمندان را بر عهده دارد و وام‌های کم‌بهره برای رفع مشکلات معیشتی و مسکن ارائه می‌شود. همچنین مؤسسه پیشکسوتان برای هنرمندان باسابقه حقوق مستمری و حمایت‌های ویژه در نظر گرفته است.

چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان به دبیری ساسان قجر و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، از ۲۴ آذرماه در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان آغاز شده و تا ۲۷ آذرماه ادامه دارد.