۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

احمدی: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر ضروری است

احمدی: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر ضروری است

زنجان- سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر ضروری است و باید از توان بخش خصوصی برای حمایت از این حوزه استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان در جمع خبرنگاران گفت: با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر گفت: اعتبارات دولتی محدود است و باید از توان بخش خصوصی برای حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری بهره گرفت.

سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران فقط تهران نیست، ایران همه استان‌هاست و برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی در استان‌ها می‌تواند زمینه معرفی هنرمندان استانی در سطح جهانی را فراهم کند.

احمدی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر کشوری در کرمان و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره موسیقی فجر در مشهد یا نیشابور اظهار کرد: این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که ظرفیت‌های هنری استان‌ها بخشی از هویت ملی کشور است و باید به آن توجه شود.

سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت تبادل فرهنگی با هنرمندان خارجی گفت: حضور هنرمندان بین‌المللی در ایران و اعزام هنرمندان استانی به خارج از کشور نه‌تنها موجب ارتقای سطح هنری می‌شود، بلکه نگاه جهانی به هنر ایران را نیز تغییر خواهد داد.

احمدی افزود: در هفته‌های فرهنگی ایران در کشورهایی مانند قطر از هنرمندان استانی در حوزه‌های تجسمی و موسیقی استفاده کرده‌ایم تا نشان دهیم هنر ایران محدود به تهران نیست.

وی همچنین به مشکلات صدور ویزا برای هنرمندان خارجی اشاره کرد و گفت: گاهی به دلیل مسائل بین‌المللی و تأخیرهای اداری، صدور ویزا زمان‌بر می‌شود، اما همچنان بر حضور هنرمندان خارجی و تبادل تجربیات تأکید داریم.

مشاور عالی وزیر فرهنگ درباره حمایت از هنرمندان داخلی نیز گفت: صندوق اعتباری هنر مسئولیت بیمه تکمیلی هنرمندان را بر عهده دارد و وام‌های کم‌بهره برای رفع مشکلات معیشتی و مسکن ارائه می‌شود. همچنین مؤسسه پیشکسوتان برای هنرمندان باسابقه حقوق مستمری و حمایت‌های ویژه در نظر گرفته است.

چهارمین جشنواره بین‌المللی پانتومیم زنجان به دبیری ساسان قجر و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، از ۲۴ آذرماه در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان آغاز شده و تا ۲۷ آذرماه ادامه دارد.

