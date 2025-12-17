باخت خانگی شهداب مقابل فولاد مبارکه؛ دربی گرگان کوتاه بود!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر مردان با برگزاری ۷ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در مهم‌ترین بازی شهداب یزد نتیجه را به فولاد مبارکه سپاهان واگذار کرد.

در نخستین بازی، خانه والیبال تهران از ساعت ۱۵:۳۰ شاهد جدال دو تیم صنعتگران امید و مهرگان نور بود. دو تیم با دو برد در رتبه‌های هشتم و نهم جدول قرار داشتند و برای کسب سومین برد به میدان رفتند اما مهرگان یک تغییر نسبت به هفته‌های قبل داشت و آن هم حضور رحمان محمدی راد به عنوان سرمربی در رأس کادر فنی این تیم بود اما نتوانست منجی نماینده نور شود. شاگردان رضا مؤمنی در تیم صنعتگران در ست‌های اول تا سوم این دیدار با نتایج ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا سومین برد خود را با پنجمین شکست مهرگان به دست آورد.

چهل و پنجمین مسابقه لیگ برتر مردان در سالن غدیر ارومیه برگزار شد، جایی که تیم شهرداری این شهر میزبان طبیعت اسلامشهر بود. ارومیه در ست نخست ۲۵ بر ۲۳ طبیعت را شکست داد و در ست دوم، برد خود را با امتیاز ۲۵ بر ۲۱ تکرار کرد. نماینده اسلامشهر در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۷ مغلوب میزبان خود شد تا چهارمین شکست خود را تجربه کند و از سوی دیگر شهرداری ارومیه به پنجمین برد خود دست یابد و ۱۵ امتیازی شود.

استقلال گنبد، قعرنشین جدول، این هفته در بازی خانگی میزبان پاس گرگان بود، جدالی حساس در استان گلستان که تماشاگران زیادی را به سالن المپیک گنبد کشانده بود اما پاس گرگان در این دیدار با اقتدار فاتح دربی استان گلستان شد.

فولاد سیرجان، مدافع عنوان قهرمانی که با پنج برد و ۱۴ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت، در دیدار خانگی، میزبان سایپا تهران بود که با ششمین پیروزی فولاد سیرجان در لیگ برتر همراه شد. سیرجانی‌ها با کسب ششمین برد ۱۷ امتیازی شدند و در رتبه دوم جدول باقی ماندند.

تیم پیکان تهران این هفته در حالی میزبان رازین پلیمر تیم تازه‌وارد لیگ برتر بود که با ۴ برد و ۱۲ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به حریف در رتبه چهارم جدول قرار داشت. شاگردان محمدرضا تندروان در پیکان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند و نتیجه ست دوم را نیز ۲۵ بر ۱۸ از آن خود کردند. در ست سوم تیم رازین پلیمر ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا این مسابقه دو بر یک شود. پیکان در ست چهارم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح این مسابقه باشد.

تیم‌های مس رفسنجان و چادر ملو اردکان مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. در حالی دو تیم به مصاف هم رفتند که مس در رتبه سیزدهم جدول بود و چادر ملو برای ثبت پنجمین برد تلاش داشت. مس در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ چادر ملو را شکست داد تا بازیکنان این تیم انگیزه بیشتری برای برد در این مسابقه کسب کنند اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ مغلوب شدند تا چهار سته شدن این مسابقه قطعی شود. شاگردان علیرضا طلوع‌کیان در ست سوم و چهارم هم ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در نهایت، چادرملو ۳ بر یک فاتح این دیدار کویرنشینان باشند.

در آخرین بازی نیز شهداب یزد که صدرنشینی‌اش در هفته ششم قطعی شده بود، میزبان فولاد مبارکه سپاهان تیم سوم جدول بود. این بازی نزدیک و تماشایی که ۵ ست به طول انجامید، در نهایت با برتری ۳ بر ۲ سپاهان خاتمه یافت و نخستین شکست شهداب یزد رقم بخورد، اما این تیم با ۶ برد و ۱۹ امتیاز در صدر جدول باقی ماند.

نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

صنعتگران امید ۳ – مهرگان نور صفر

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – سایپا تهران صفر

پیکان تهران ۳ – رازین پلیمر یک

شهرداری ارومیه ۳ – طبیعت اسلامشهر صفر

مس رفسنجان یک – چادر ملو اردکان ۳

استقلال گنبد صفر – پاس گرگان ۳

شهداب یزد ۲ – فولاد مبارکه سپاهان ۳