خسارت سیل در شیخون اندیکا؛ اسکان اضطراری و مرمت منازل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش‌های شدید اخیر در منطقه شیخون بخش چلو شهرستان اندیکا، تعدادی از خانه‌های این منطقه دچار خسارت شدند و مشکلاتی برای ساکنان به وجود آمد.

حسین کیانی، فرماندار اندیکا، اظهار کرد: پس از وقوع حادثه سیل، در همان لحظات اولیه تیم‌های امداد و نجات و اسکان اضطراری به منطقه اعزام شدند و اقدامات لازم برای خدمت‌رسانی به مردم انجام شد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در منطقه شیخون افزود: تدابیر لازم برای اسکان موقت ساکنان سیل‌زده اتخاذ شده و جاده عشایری نیز بازگشایی شده است.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اندیکا اعلام کرد: منازل آسیب‌دیده در این سیل مرمت خواهند شد و اقدامات لازم برای بازسازی و رفع مشکلات مردم در دستور کار قرار دارد.