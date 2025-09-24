حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کاری فشرده با حضور مدیران کل و مسئولان استانی، پنج محور مهم برای حل مشکلات استان را در اولویت کاری مجمع نمایندگان عنوان کرد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و جمعیت بالای دانشآموزان استان اظهار داشت: آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید با کمبود جدی کادر آموزشی، فضاهای آموزشی و چالش تحقق عدالت آموزشی روبهرو است. مقرر شد مجلس و مجمع نمایندگان استان بهطور خاص این مطالبات را پیگیری کنند.
رئیس مجمع نمایندگان در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت آب شرب استان افزود: ذخایر فعلی و وضعیت بارشها نشان میدهد خطر کمبود آب در ماههای آینده جدی است. طرح جامع مطالبهگری از وزارت نیرو و مسئولان ارشد کشور باید فوری اجرا شود و صرفهجویی اولویت یک استان باشد.
حجت الاسلام نقدعلی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها، تصریح کرد: هیئتهای نظارت مرکز و شهرستانها باید با نهایت دقت و امانتداری عمل کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. مقدمات معرفی معتمدین و تشکیل هیئتهای نظارت آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در بخش دیگری از این جلسه، مسائل فنیوحرفهای و مهارتآموزی جوانان بررسی شد و مقرر شد اعتبارات موردنیاز در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شود. همچنین موضوع بیمه سلامت و نیازهای حوزه درمان در دستور کار کمیته بهداشت و درمان مجمع قرار گرفت.
