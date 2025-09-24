طهماسبی: احیای خلیج گرگان و حل مشکل آب استان، اولویت اصلی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه چهارشنبه با حضور در سیمای گلستان با اشاره به سفر سهروزه رئیس مجلس در اردیبهشت ماه به گلستان گفت: در این سفر ۱۱ مصوبه مهم با حضور وزرا و معاونین اجرایی کشور به تصویب رسید که بخش زیادی از پروژههای کلیدی استان را شامل میشود.
وی افزود: برخی پروژهها که سالها معطل مانده بود، اکنون با پیگیری مستمر، مراحل نهایی را طی میکنند.
احیای خلیج گرگان؛ طرحی ملی برای نجات اکوسیستم استان
استاندار گلستان با اشاره به پروژه علاجبخشی خلیج گرگان هشدار داد: در صورت عدم اقدام سریع، خلیج گرگان دچار سرنوشتی مشابه دریاچه ارومیه خواهد شد.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده و همراهی نمایندگان مجلس و وزرا، علاج بخشی خلیج گرگان به یک مسئله ملی تبدیل شده و منابع لازم برای اجرای طرح در دسترس است.
اقدامات عملی و حمایت دولت برای تامین آب
طهماسبی درباره اقدامات دولت برای حل بحران آب شرب استان گفت: سد نرماب که بیش از ۹۵ درصد پیشرفت داشته، تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین سد میرداماد در گرگان با هدف تامین آب شرب مرکز استان ظرف ۶ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به کاهش ۳۶۰ لیتر در ثانیه کمبود آب استان، این موفقیت را نتیجه همکاری مردم و مسئولان دانست و افزود: طرح آب شیرینکن دوم نیز تا ۱۸ ماه آینده وارد مدار خواهد شد.
استاندار گلستان از همکاری ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و حضور وزرای نیرو، اقتصاد، نفت و سایر دستگاههای اجرایی در جلسات تخصصی تقدیر کرد و گفت: وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر مولدسازی منابع، حمایت کامل خود را برای تامین اعتبار پروژههای استان اعلام کرد.
چشمانداز توسعه و رفع تنشهای آبی در گلستان
طهماسبی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری کامل سدها و اجرای پروژههای آب شیرینکن و لایروبی کانالهای آبیاری، سال آینده گلستان با کمترین مشکلات آب روبرو خواهد بود.
وی تأکید کرد که رفع تنش آبی، اولویت مهم دولت و مردم استان است و افزود: با تلاشهای شبانهروزی مسئولان و همراهی مردم، مشکلات آب استان به مرور حل خواهد شد.
