سرهنگ کارآگاه حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ باند سرقت مغازه منهدم و ۶ سارق در این رابطه دستگیر شدند و متهمان به ۲۹ فقره سرقت از مغازه‌های اصفهان و شهرستان‌های همجوار اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر اصفهان و شهرستان‌های همجوار، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه آگاهی جنوب اصفهان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اضافه کرد: مأموران پلیس پس از بررسی دقیق محل‌های وقوع سرقت و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ویژه، موفق به شناسایی دو باند فعال در این زمینه شدند و طی عملیات‌هایی ضربتی شش سارق مرتبط با آن‌ها را دستگیر کردند.

اکبری افزود: در بازرسی از مخفیگاه این سارقان، مقادیر قابل‌توجهی لوازم‌التحریر، ابزارآلات، لوازم خانگی، پوشاک و وسایل دیگر کشف شد. متهمان نیز در بازجویی‌ها به ارتکاب ۲۹ فقره سرقت از مغازه‌ها در اصفهان و یکی از شهرستان‌های اطراف اعتراف کرده‌اند و پرونده آنان برای رسیدگی قضائی تشکیل شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، شش باند سرقت مغازه و سازمان جرم در استان اصفهان شناسایی و متلاشی شده‌اند که این آمار بیانگر برخورد مستمر پلیس با جرایم سازمان‌یافته در حوزه سرقت است.