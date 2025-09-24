  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

۴۶ هزار پرونده در دادگاه‌های صلح لرستان مختومه شد

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: طی شش‌ماهه امسال، ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره پرونده در دادگاه‌های صلح این استان مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با معاونان و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: صلح و سازش در پرونده‌های قضائی استان در اولویت است.

وی با اشاره به آمار صلح و سازش در پرونده‌های مختلف قضائی در استان، بیان کرد: فرهنگ صلح و گذشت باید بیش‌ازپیش در جامعه گسترش یابد چرا که این ارزش موجب انسجام اجتماعی و کاهش تنش‌های فردی و جمعی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه اصلاح و حل اختلاف بین مردم توصیه‌ای دینی و اخلاقی است، گفت: آمار صلح و سازش در پرونده‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای دادگاه‌های صلح در ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا و کمک به کاهش تنش‌ها و مشکلات قضائی است.

حجت‌الاسلام با اشاره به رویکرد قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه‌های صلح، افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه‌ها و اصلاح ذات البین با کمک شوراهای حل اختلاف از جمله اهداف ایجاد دادگاه‌های صلح است.

رئیس شورای قضایی لرستان با تأکید بر اینکه افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم است، تصریح کرد: ضروری است قضات و کارکنان قضایی با تعهد و دقت نظر، در مسیر احقاق حقوق مردم و رفع مشکلات حقوقی آنان گام بردارند.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: قضاتی که در دادگاه صلح مشغول به کار هستند در راستای اجرای تدابیر قوه قضائیه کمر همت بسته و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند و از سال گذشته تاکنون ۳۸ شعبه دادگاه صلح در استان لرستان فعال هستند و در شش‌ماهه ابتدای امسال ۴۲ هزار و ۵۲۷ پرونده به این محاکم ارجاع شده و ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره معادل بیش از ۱۰۹ درصد در دادگاه‌های صلح استان مختومه شده است و در این مدت متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان ۵۳ روز است.

وی با تأکید بر نظارت بر عملکرد دادگاه‌های صلح، بیان کرد: رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و حوزه‌های قضایی باید نظارت دقیقی بر دادگاه‌های صلح داشته باشند تا رضایتمندی مردم از این خدمت دستگاه عدلیه بیش‌ازپیش افزایش یابد.

