به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد دادگاههای صلح استان که با حضور هیئتی از قوه قضائیه برگزار شد، گفت: نظارت و بازرسی مستمر بر دادگاههای صلح که نهادی نوپا و منحصر به فرد هستند، ضرورتی انکارناپذیر است و موجب پویایی و ارتقای این محاکم خواهد شد.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص این دادگاهها افزود: دادگاه صلح، هم صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری را دارد و هم به مراجعین اختیار میدهد تا میان سازش، رسیدگی و گزارش اصلاحی، مسیر خود را انتخاب کنند.
دهقانی با بیان اینکه این دادگاهها در کنار شوراهای حل اختلاف، بستر مناسبی برای ترویج صلح و سازش فراهم کردهاند، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ورودی پروندهها به دادگاهها ۲۲ درصد و به دادسراها ۹ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین از کاهش ۳۷ درصدی پروندههای مانده از سال گذشته و رشد ۷۴ درصدی نرخ رسیدگی در ششماهه نخست امسال خبر داد و گفت: نرخ رسیدگی از ۶۶ درصد در نیمه دوم سال گذشته به ۱۱۶ درصد در نیمه اول امسال رسیده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات خلاقانه قضات دادگاههای صلح، افزود: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس مانند کاشت نهال یا تهیه لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند، از جمله اقدامات تحسینبرانگیز این محاکم است.
دهقانی در پایان از برگزاری دورههای آموزشی، نشستهای تخصصی و انتصاب قضات موفق در سمتهای مدیریتی به عنوان مشوقهایی برای ارتقای عملکرد دادگاههای صلح یاد کرد و گفت: اکنون ۹۰ شعبه دادگاه صلح در استان فعال است و این مسیر باید با قوت ادامه یابد.
