خورشید در خدمت کشاورزی خراسان جنوبی؛ ۴۹ نیروگاه خورشیدی احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در کنار چاه‌های کشاورزی، بیان کرد: این طرح به عنوان راهکاری پایدار برای مقابله با خسارات ناشی از قطعی مکرر برق در این استان آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح برای نخستین‌بار در کشور با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای پنج‌جانبه و با محوریت سازمان جهادکشاورزی در حال اجرا است، گفت: در قالب این طرح و با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مهر ایران و مشارکت ۵۰ درصدی بهره‌برداران، زمینه احداث نیروگاه خورشیدی برای بیش از دو هزار حلقه چاه کشاورزی فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون برای ۲۸۸ حلقه چاه با ظرفیت بیش از ۱۶ مگاوات، تسهیلاتی به ارزش چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بانک عامل معرفی شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در مجاورت ۹۸ حلقه چاه، نیروگاه‌های خورشیدی با مجموع توان ۵.۶ مگاوات در حال احداث یا بهره‌برداری هستند، افزود: از این تعداد، ۴۹ نیروگاه با ظرفیت ۳.۱ مگاوات به طور کامل احداث و به شبکه متصل شده‌اند.

به گفته اسفندیاری، احداث ۴۹ نیروگاه دیگر با تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۹۰ میلیارد ریالی و تنها با ارائه قرارداد خرید تضمینی برق و بدون نیاز به ضمانت دیگر، در دست اجرا است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: رفع ناترازی برق کشور، جلوگیری از قطعی برق چاه‌های کشاورزی، بهینه‌سازی مصرف منابع بانکی، پیشگیری از کاهش تولیدات کشاورزی و ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان از جمله مزایای اجرای این طرح است.

اسفندیاری اظهار داشت: از کشاورزان علاقه‌مند خواستاریم برای ثبت‌نام و دریافت تسهیلات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.