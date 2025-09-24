اورژانس سرپایی بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان افتتاح شد

ابراهیم کاظمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز به کار بخش اورژانس سرپایی (Fast Track) بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این بخش با ظرفیت ۱۲ تخت راهاندازی شده و گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات درمانی به شهروندان بهارستانی است.
وی با اشاره به شرایط خاص درمانی منطقه افزود: بهارستان با جمعیتی بیش از ۷۰۰ هزار نفر تنها یک بیمارستان دارد و بیمارستان امام حسین (ع) به عنوان مرکز اصلی تروما، بار اصلی خدمات درمانی و اورژانسی را به دوش میکشد. در چنین شرایطی، ایجاد اورژانس سرپایی نقطه عطفی در بهبود ارائه خدمات به بیماران خواهد بود.
رئیس بیمارستان امام حسین (ع) هدف از این اقدام را تسریع در ارائه خدمات به بیماران کمخطر عنوان کرد و توضیح داد: با راهاندازی این بخش، هم زمان انتظار بیماران کاهش مییابد و هم امکان تمرکز بیشتر کادر درمان بر مراقبت از بیماران بدحال و اورژانسی فراهم میشود.
کاظمی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان و کادر درمان بیمارستان گفت: افتتاح این بخش نشانهای از تعهد مجموعه برای ارائه خدمات سلامت باکیفیت و درخور مردم شریف شهرستان بهارستان است.
نظر شما