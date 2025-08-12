بازدید از مراکز درمانی کرمانشاه تا مرز خسروی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابط عمومی سازمان اورژانس کشور، در نخستین روز از سفر چندروزه ارزیابی مراکز درمانی و اورژانسی مسیر زائران اربعین حسینی (ع) در مرزهای غربی کشور، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور و رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی (ع)، به همراه سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مسعود قلعه‌سفیدی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، از چندین بیمارستان و مرکز درمانی در استان کرمانشاه بازدید کردند.

این بازدیدها با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه آغاز شد؛ جایی که امکانات جدید، پروژه‌های توسعه‌ای و روند ارائه خدمات درمانی و اورژانسی به بیماران به‌صورت میدانی بررسی و ارزیابی شد.

سپس هیئت بازدیدکننده به شهرستان اسلام‌آباد غرب رفت و ضمن بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره)، از کلینیک در حال ساخت این مجموعه نیز دیدن کرد. این کلینیک به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین در حاشیه این بازدید، گفت‌وگو با بیماران بستری برای دریافت نظرات آنان درباره کیفیت خدمات درمانی انجام شد.

در ادامه، تیم ارزیابی وارد شهرستان قصرشیرین شد و از بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) بازدید کرد. در این مرکز، روند پذیرش و درمان بیماران و میزان آمادگی مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دیگری از این برنامه به بازدید از بیمارستان سیار تخصصی امام حسین (ع) وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص داشت که در آن پیشنهادهایی برای ارتقای خدمات درمانی به زائران ارائه شد.

همچنین، هیئت بازدیدکننده با حضور در مرکز درمانی ثارالله (ع) در نقطه صفر مرزی خسروی، عملکرد این مرکز در ارائه خدمات به زائران را ارزیابی کرد. در ادامه، از محل استقرار کارشناسان اورژانس و اعضای کمیته بهداشت و درمان اربعین در مرز خسروی بازدید و زیرساخت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بهتر بررسی شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این بازدیدها طی روزهای آینده با حضور در سایر مرزهای غربی کشور ادامه خواهد یافت تا اطمینان لازم از آمادگی کامل مراکز درمانی و اورژانسی در ایام اربعین حسینی (ع) حاصل شود.