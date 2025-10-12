فرماندار دشتی: طرح شبکه مدیریت محله محور اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی طرح شبکه محله‌محور با اشاره به مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۸۵ این قانون اظهار کرد: ایجاد رضایت‌مندی عمومی یکی از شعارهای اصلی دولت و نظام است و طرح شبکه محله‌محور در همین راستا طراحی و اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، مدیریت امور به محلات و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به مردم هر محله است تا اقدامات ادارات با هماهنگی شورای محله و با محوریت مساجد انجام گیرد.

فرماندار دشتی بیان کرد: در قالب این طرح، شش کمیته تخصصی پیش‌بینی شده است؛ فرماندار به‌عنوان رئیس شبکه و شهردار مرکز شهرستان به‌عنوان دبیر این شبکه فعالیت خواهند کرد.

مقاتلی با اشاره به هم‌افزایی نهادهای محلی گفت: این طرح هیچ‌گونه تناقضی با فعالیت‌های شورای اسلامی شهر ندارد و در واقع، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، به ارتقای حس هویت‌بخشی محلی به ساکنان و تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اهداف این طرح می‌توان به ارتقای امنیت، سلامت، آموزش، معیشت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم در حوزه‌های مختلف اشاره کرد. همچنین در قالب این دستورالعمل تأمین امنیت محلات باید با مشارکت و همراهی اهالی همان محله صورت گیرد.