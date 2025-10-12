  1. استانها
فرماندار دشتی: طرح شبکه مدیریت محله محور اجرایی شود

بوشهر- فرماندار دشتی بر اجرای طرح شبکه مدیریت محله محور تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به مردم هر محله است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی طرح شبکه محله‌محور با اشاره به مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۸۵ این قانون اظهار کرد: ایجاد رضایت‌مندی عمومی یکی از شعارهای اصلی دولت و نظام است و طرح شبکه محله‌محور در همین راستا طراحی و اجرا می‌شود.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، مدیریت امور به محلات و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به مردم هر محله است تا اقدامات ادارات با هماهنگی شورای محله و با محوریت مساجد انجام گیرد.

فرماندار دشتی بیان کرد: در قالب این طرح، شش کمیته تخصصی پیش‌بینی شده است؛ فرماندار به‌عنوان رئیس شبکه و شهردار مرکز شهرستان به‌عنوان دبیر این شبکه فعالیت خواهند کرد.

مقاتلی با اشاره به هم‌افزایی نهادهای محلی گفت: این طرح هیچ‌گونه تناقضی با فعالیت‌های شورای اسلامی شهر ندارد و در واقع، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، به ارتقای حس هویت‌بخشی محلی به ساکنان و تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اهداف این طرح می‌توان به ارتقای امنیت، سلامت، آموزش، معیشت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم در حوزه‌های مختلف اشاره کرد. همچنین در قالب این دستورالعمل تأمین امنیت محلات باید با مشارکت و همراهی اهالی همان محله صورت گیرد.

