مولایی: ۱۰۴ میلیارد تومان تسهیلات به کشاورزان مازندران داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مولایی عصر چهارشنبه در همایش طلایداران تولید گفت: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری مسئولان کشوری، مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان در چند ماه گذشته به کشاورزان استان اختصاص یافته است تا حقوق و منافع آنان در حوزه برنج و مرکبات تأمین شود.

وی افزود: استان مازندران با بهره‌گیری از تسهیلات بنیاد برکت، بنیاد علوی، جهاد کشاورزی، بهزیستی و کمیته امداد، سهم بیشتری از اعتبارات ملی و سازمانی برای حمایت از کشاورزان دریافت کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: هرچند این تسهیلات گامی مهم برای حمایت از کشاورزان است، اما هنوز هم نیازمند تلاش بیشتر برای افزایش تولید برنج و محصولات کشاورزی استان و بهره‌مندی کامل کشاورزان از حمایت‌های دولتی هستیم.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن بود و نشان داد که هیمنه دشمن پوشالی است و خون بر شمشیر پیروز می‌شود.

وی با بیان اینکه دشمنان تاریخی ایران همواره در تلاش برای القای وابستگی ملت‌ها به قدرت‌های غربی بوده‌اند، افزود: تجربه جنگ و مقاومت ملت ایران نشان داد که استقلال و ایستادگی تنها راه مقابله با ظلم است و کشور می‌تواند بدون کمک خارجی به پیشرفت برسد.