پیروزی تیم لژیونرهای ایرانی در امارات؛ مغانلو بالاخره در امارات گل زد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های فصل جاری لیگ فوتبال باشگاهی امارات با برگزاری بازی بین تیم‌های فوتبال خورفکان و اتحاد کلباء از ساعت ۱۶:۵۵ امروز پیگیری شد که این دیدار با پیروزی ۴ بر ۲ اتحاد کلبا همراه بود.

بابا (۵۵)، شهریار مغانلو (۷۴)، ابوناموس (۸۶) و جوویچ (۸۹) برای اتحاد و لورنسی (۳۲) و تیسودالی (۳+۴۵) برای خورفکان گلزنی کردند.

اتحاد کلبا در حالی به پیروزی رسید که مغانلو و احمد نورالهی را از ابتدا در ترکیب داشت و سامان قدوس دیگر لژیونر ایرانی این تیم نیز از ابتدای نیمه دوم وارد میدان شد.

همچنین خورفکان از دقیقه ۱۹ با اخراج جاشاک ۱۰ نفره شد تا در آخرین دقایق بازی امروز توان خود را از دست دهد و لژیونرهای ایرانی به سه امتیاز شیرین برسند.

کلبا با این پیروزی، ۱۰ امتیازی شد تا در رتبه سوم جدول قرار بگیرد.