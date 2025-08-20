توافق اولیه مدیرعامل پرسپولیس با مهاجم‌ پیشین

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که برای جذب شهریار مغانلو به دبی امارات سفر کرده بود با باشگاه اتحاد کلبا و همین بازیکن به توافق رسید تا او در اخرین ساعات مانده به پایان نقل و انتقالات تابستانی فصل جاری لیگ برتر در استانه بازگشت به جمع سرخپوشان قرار بگیرد.

مغانلو قرار است شامگاه امروز قرارداد خود را در صورت توافق نهایی مالی و دریافت پیش قسط اول خود به مدت دو فصل امضا کند تا بار دیگر پیراهن این تیم را بر تن کند.

باشگاه پرسپولیس پس از جدایی سعید مهری و سردار دورسون یک جای خالی دارد که احتمالاً به شهریار مغانلو تعلق بگیرد.