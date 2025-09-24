به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر نیرو با اشاره به مشکلات استان در زمینه آب شرب و کشاورزی، اظهار داشت: استان لرستان بیش از سه دهه است که با چالش‌های بیکاری و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیازمند تحولی همراه با جهش است. استان ما به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم در برخی بخش‌ها هنوز از ظرفیت‌های بالقوه خود بهره‌برداری نکرده است.

مردم از کمبود منابع آب رنج می‌برند

‌وی به وضعیت نامناسب آب شرب در برخی مناطق استان اشاره کرده و گفت: در شهر خرم‌آباد، به‌ویژه در زمان بارش‌ها، آب گل‌آلود شده و مردم از کمبود منابع آب رنج می‌برند. ما در استان لرستان با مشکل بزرگ کمبود سد مخزنی مواجه هستیم، چراکه سدهای موجود قادر به ذخیره‌سازی کافی آب برای تأمین نیازهای شرب و کشاورزی استان نیستند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، افزود: استان لرستان با بارش‌های مناسب در برخی فصول سال مواجه است، اما پراکنش بارش‌ها به‌گونه‌ای است که نتوانسته‌ایم از این منابع آبی به طور بهینه بهره‌برداری کنیم. در حال حاضر، استان به شبکه‌های آبیاری مدرن و سدهای جدید نیاز دارد تا بتوانیم این منابع آبی را ذخیره و در زمان نیاز از آن‌ها بهره‌برداری کنیم.

حجت‌الاسلام شاهرخی، همچنین از کمبود امکانات آبیاری در استان و تأثیر منفی آن بر کشاورزان استان صحبت کرد و افزود: با بهره‌برداری صحیح از منابع آبی و احداث شبکه‌های آبیاری پیشرفته، کشاورزان استان می‌توانند تولیدات خود را سه برابر کنند. این شبکه‌ها می‌توانند بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان تأثیرگذار باشند و از جمله انجیر سیاه و سایر محصولات استراتژیک استان را در زمان مناسب نگهداری کنند.

تکمیل سدهای لرستان نیازمند اعتبار است

وی همچنین به مشکلات کشاورزان در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، کشاورزان با مشکل تأمین آب برای محصولات خود مواجه هستند. اگر شبکه‌های آبیاری شکل بگیرد، می‌توانیم به طور مؤثرتر این چالش‌ها را حل کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه افزود: ما هنوز در استان با مشکلات اساسی در زمینه آب شرب پایدار مواجه هستیم. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در خرم‌آباد، در زمان بارندگی‌ها آب مصرفی مردم گل‌آلود می‌شود. همچنین در استان لرستان نیاز به سدهای جدید داریم که بتوانند این آب‌ها را ذخیره کرده و به‌موقع در اختیار مردم و کشاورزان قرار دهند.

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین به ۱۲ سد موجود در استان اشاره کرده و افزود: این سدها برای مطالعه و تکمیل نیاز به اعتبار دارند. بعضی از این سدها نیاز به اخذ مجوز ماده ۲۳ دارند تا بتوانند به طور مؤثرتر کار خود را آغاز کنند. متأسفانه برخی از این سدها هنوز اعتبار لازم را دریافت نکرده‌اند و این باعث شده که کارها ناقص و بدون نتیجه مناسب پیش برود.

وعده مسئولان برای اجرای پروژه‌های آبی لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سد بختیاری اشاره کرد و گفت: سد بختیاری یکی از پروژه‌های بزرگ در کشور است که بخشی از آن در استان لرستان قرار دارد. این سد علاوه بر بهره‌برداری ملی باید توجه ویژه‌ای به استان لرستان داشته باشد. باید از ظرفیت‌های این پروژه برای توسعه استان استفاده شود و در مراحل مختلف احداث و بهره‌برداری آن به مردم استان توجه شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه، افزود: سیل سال ۹۸ خسارت‌های زیادی به مردم استان وارد کرد و هنوز بسیاری از مردم نتوانسته‌اند خسارت‌های خود را جبران کنند. پروژه‌هایی نظیر سد معشوره که وعده آن از سوی رئیس‌جمهور داده شده بود، می‌تواند گام مؤثری در حل مشکلات آب و برق استان باشد. امیدواریم این پروژه‌ها طبق وعده‌های داده شده به اتمام برسند.

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین به مشکلات مردم در برخی مناطق دیگر استان از جمله الیگودرز و دیگر مناطق اشاره کرد و گفت: مردم در این مناطق از منابع آبی زلال بهره‌مند هستند، اما با مشکلات خاص خود روبه‌رو هستند. ما باید تلاش کنیم تا مشکلات خاص این مناطق را حل کنیم و آن‌ها را از این وضعیت رها سازیم.

وی تأکید کرد: پروژه‌های ملی مانند سد سیمره و دیگر سدها که در مناطق مختلف استان در دست اجرا هستند، باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که هم به نفع کشور باشد و هم به نفع مردم استان لرستان. امیدواریم با سفر شما و همکاری‌های مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان استان، تحولی عظیم در استان لرستان رقم بخورد.