تولید ۷ هزار مگاوات برق در کشور تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی امروز چهارشنبه در نشست با نماینده ولیفقیه در لرستان در سخنانی با اشاره به بهرهبرداری از برخی پروژههای حوزه آب لرستان در سفر خود به استان و با اشاره به بازدید از سد «مخمل کوه»، اظهار داشت: به طور حتم تکمیل این پروژه با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به ادامه خط لوله انتقال آب این سد در استان برای تأمین منابع آب پایدار شهر خرمآباد، عنوان کرد: در جریان سفر به لرستان یکی از پروژههای قابل افتتاح، آبرسانی به ۱۳۰ روستای این استان است.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به کسری ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور، بیان داشت: باوجود این کسری، بر بخشی از ناترازیها غلبه کردیم و در حال حاضر در بسیاری از بخشها کسری نداریم.
علیآبادی با اشاره به دوره خشکسالی پنجساله در کشور و در دست اجرا بودن برخی طرحهای جامع برای برونرفت از این وضعیت، عنوان کرد: همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیری در کشور یکی از ضرورتها و اقدامات در دستور کار دولت و وزارت نیرو است.
وی تأکید کرد: در این راستا هفت هزار مگاوات برق تا پایان امسال در کشور تولید خواهد شد.
