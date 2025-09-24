وعده وزیر نیرو؛ پروژه سد «مخمل کوه» با سرعت پیش خواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از سد مخمل کوه، اظهار داشت: من سفر به لرستان را دو قسمت کردهام، این سفر اول است، من یک سفر دیگر به اینجا برای سایر طرحها خواهم آمد.
وی عنوان کرد: شب در استانداری جلسه خواهیم داشت، مسائل استان را بررسی خواهیم کرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه ما بنا داریم یک تا دو مسئله اصلی و مهم را حل کنیم، گفت: در این سفر ۱۱ پروژه افتتاح میشوند که به حق پروژههای مهمی هم هستند، یکی از این طرحها، توسعه نیروگاه است، من هر کاری که لازم باشد انجام میدهم تا این امر محقق شود.
علیآبادی با اشاره به سد «مخمل کوه» نیز، عنوان کرد: این سد با سرعت پیش خواهد رفت، ما الان در مورد توسعه آن صحبت میکنیم، بحث انتقال آب و ایجاد راه دسترسی به شهر و تونلهای آن را پیگیری خواهیم کرد.
