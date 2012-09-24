وظیفه دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب بر دوش جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله مرادی ظهر دوشنبه در همایش بسیجیان حوزه خاتم الانبیای سپاه شهرستان بوشهر اظهار داشت: ارج نهادن به خدمات رزمندگان و ایثارگری‌های شهدا و جانبازان هشت سال دفاع مقدس در واقع پیمان مجدد با اهداف و برنامه‌های شهدا است.

وی با تاکید بر ضرورت بزرگداشت یاد و خاطره‌ شهدا، اضافه کرد: دفاع از ارزشها و آرمان‌های انقلاب و نظام وظیفه خطیری است که رزمندگان و شهدا بر دوش جوانان گذاشتند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر به برنامه‌های این ناحیه در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: با همکاری بسیجیان و فرماندهان حوزه مقاومت سعی کرده‌ایم با اجرا برنامه‌های متنوع فضای بوشهر را فضایی معنوی کنیم.

وی به نقش جوانان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: جوانان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس مسائل معنوی و اعتقادی را در راس امور زندگی قرار داده بودند و همین عامل باعث شد تا قله‌های سربلندی و افتخار را بدست آورند.

مرادی بیان کرد: اگر بخواهیم راه شهدا را ادامه دهیم باید آنها رابه خوبی بشناسیم و بدانیم که انگیزه و اهداف آنها از مقابله با دشمن چه بوده است و حتما باید زندگی‌نامه و خاطرات شهدا را مطالعه کرده و از خانواده آنها تجلیل کنیم.

وی با اشاره به برخی از برنامه‌های اجرا شده توسط سپاه شهرستان بوشهر طی هفته دفاع مقدس، ادامه داد: بیش از 186 برنامه فرهنگی، ورزشی، سیاسی، طی هفته دفاع مقدس در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت شهرستان بوشهر برگزار می‌شود.