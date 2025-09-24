۶۰ هکتار زمین برای اجرای قانون جوانی جمعیت در شیروان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای مسکن شیروان که در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: قیمت بالای زمین و مسکن باعث گسترش حاشیهنشینی در اطراف شیروان شده و متأسفانه در برخی موارد خانوادههایی به معضلات اجتماعی و خانوادگی گرفتار شدهاند.
وی با اشاره به کوتاهیهای گذشته در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: از بانکهای عامل تقاضا داریم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند و روند پرداخت تسهیلات تسریع شود.
فرماندار شیروان همچنین افزود: موضوع احداث مسکن در سایت «گرهزو» ظرف ده روز آینده برای طرح در جلسه شورای عالی مسکن به وزارتخانه ارسال خواهد شد تا تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.
در ادامه جلسه، روزبه دادجو، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اهدای هر قطعه زمین به سه خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت گفت: نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر مشمول این قانون هستند و در صورت اختصاص یک قطعه زمین به هر خانواده، حدود ۶۰ هکتار زمین نیاز خواهد بود که در شرایط فعلی چنین ظرفیتی وجود ندارد.
