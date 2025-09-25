مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت جاده‌های خراسان شمالی را تشریح کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌های خراسان شمالی محورهای بجنورد – اسفراین، آشخانه – شهرآباد، آشخانه – جنگل گلستان و حوزه راز و جرگلان با بارش پراکنده باران همراه هستند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی همچنین با اشاره به مه‌گرفتگی گردنه‌های امین‌الله و اسدلی (پلمیس) افزود: رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت نکات ایمنی تردد کنند.

وی از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند و اضافه کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان آماده ارائه خدمات و کمک‌رسانی به رانندگان در مسیرهاست.

میقانی از رانندگان درخواست کرد تا در شرایط بارش و مه از سرعت غیرمجاز خودداری کرده و فاصله طولی خودروها را رعایت کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.