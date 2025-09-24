به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل پزشکان استان به اهمیت برنامه پزشک خانواده در ارائه خدمات سلامت به مردم اشاره کرد و گفت: پزشکان خانواده در خط مقدم پیشگیری و مراقبت از سلامت مردم قرار دارند و انگیزه شغلی آنها مستقیماً با کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم ارتباط دارد.
رضایی افزود: همکاری میان دستگاههای مسئول باید به گونهای باشد که منابع پایدار برای اجرای موفق برنامه پزشک خانواده فراهم شود.
وی همچنین تاکید کرد: اصلاح ساختار پرداختها و ایجاد عدالت در حقالزحمه پزشکان خانواده نهتنها یک مطالبه صنفی بلکه گامی مهم در راستای تقویت نظام سلامت استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه خبر مهمی را اعلام کرد و گفت: قانون جدید پزشک خانواده روستایی به زودی ابلاغ خواهد شد و با اجرای این قانون، هم عدالت در پرداختها برقرار میشود و هم کیفیت خدمات سلامت در مناطق روستایی ارتقا پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد که حمایتهای استاندار مازندران نقش کلیدی در پایداری و موفقیت این طرح دارد و انتظار میرود نتایج آن اثر مثبت و ملموسی بر سلامت مردم استان داشته باشد.
در این نشست، مهدی یونسی استاندار مازندران نیز ضمن شنیدن دغدغههای مسئولان و پزشکان، از طریق تماس با وزرا و معاونتهای تخصصی موضوع حقالزحمه پزشکان خانواده را در دستور کار ملی قرار داد.
یونسی رستمی، استاندار مازندران، تاکید کرد که رفع تبعیض در پرداختها و توجه به مطالبات پزشکان خانواده، گامی مهم در تقویت عدالت سلامت استان است.
