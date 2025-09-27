  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

صدور مجوز واردات تجهیزات ۵۷۰ مگاواتی تولید برق گازی برای قم

قم – مجوز واردات تجهیزات تولید برق گازی و سامانه‌های CHP به ظرفیت بیش از ۵۷۰ مگاوات برای استان قم صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار اکیر بهنام‌جو استاندار قم با حامد عاملی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر اساس مصوبه‌ای جدید، استان قم میزبان ورود تجهیزات پیشرفته تولید برق گازی و دستگاه‌های CHP خواهد بود؛ طرحی که ظرفیت آن از ۵۷۰ مگاوات فراتر رفته و قرار است در مدت زمان شش ماه به بهره‌برداری برسد.

استاندار قم در حاشیه این دیدار با اعلام این خبر گفت: اجرای این پروژه، بخشی از نیازهای رو به رشد انرژی استان و کشور را تأمین خواهد کرد و نقشی تعیین‌کننده در پایداری شبکه برق، به‌ویژه در شرایط افزایش مصرف، ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه این طرح در ردیف پروژه‌های ملی تعریف شده است، خاطرنشان کرد: تسریع در آغاز عملیات و راه‌اندازی نیروگاه جدید، به منزله برداشتن گامی بلند در مسیر توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان خواهد بود.

بهنام‌جو ضمن قدردانی از پیگیری‌های معاون وزیر صمت در این زمینه، اظهار کرد: واردات این تجهیزات علاوه بر تقویت زیرساخت‌های انرژی قم، زمینه‌ساز جلب سرمایه‌گذاری‌های تازه در بخش صنعت و انرژی خواهد شد و می‌تواند توسعه پایدار منطقه را شتاب بخشد.

وی ادامه داد: تحقق این طرح، نه تنها صنایع استان را در بهره‌مندی از انرژی مطمئن یاری می‌دهد، بلکه در سطح ملی نیز به تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر شبکه سراسری کمک خواهد کرد.

استاندار قم تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان تمامی توان خود را برای پشتیبانی از اجرای این پروژه ملی به کار خواهد گرفت تا در زمان‌بندی تعیین‌شده به بهره‌برداری کامل برسد.

