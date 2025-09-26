  1. استانها
  2. قم
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

بررسی مشکلات دامداران قمی در بازدید استاندار از مجتمع دامشهر

بررسی مشکلات دامداران قمی در بازدید استاندار از مجتمع دامشهر

قم- استاندار قم در بازدید میدانی از مجتمع دامشهر و چند واحد دامداری سبک و سنگین، بر پیگیری جدی مشکلات و تولید و تأمین نیازهای دامی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم ظهر جمعه در جریان بازدید از مجتمع دامشهر قم، با حضور در میدان دام و چند واحد پرواری دام سبک و سنگین، ضمن بررسی وضعیت موجود، پای سخنان و دغدغه‌های دامداران نشست.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این مجتمع از مراکز مهم تأمین نیازهای دامی استان به شمار می‌رود و توجه به حل مشکلات دامداران یکی از اولویت‌های مدیریت استان است.

وی تصریح کرد: در این گفت‌وگوها مسائل مختلفی از سوی فعالان این حوزه مطرح شد که بخشی از آن شامل کمبود نهاده‌های دامی، ضرورت تأمین واکسن‌های مرغوب و همچنین موضوع قرنطینه مجتمع بود.

استاندار قم تأکید کرد: این موارد به‌طور جدی بررسی و برای رفع آن‌ها هماهنگی لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

استاندار قم در ادامه افزود: پیگیری این مشکلات در دستور کار ویژه مدیریت استان قرار دارد و تلاش می‌کنیم با همکاری نهادهای متولی، شرایط بهتری برای فعالیت دامداران فراهم شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نیازهای مصرفی استان نیز با کیفیت و امنیت بیشتری تأمین شود.

کد خبر 6602536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها