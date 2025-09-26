بررسی مشکلات دامداران قمی در بازدید استاندار از مجتمع دامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم ظهر جمعه در جریان بازدید از مجتمع دامشهر قم، با حضور در میدان دام و چند واحد پرواری دام سبک و سنگین، ضمن بررسی وضعیت موجود، پای سخنان و دغدغههای دامداران نشست.
وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این مجتمع از مراکز مهم تأمین نیازهای دامی استان به شمار میرود و توجه به حل مشکلات دامداران یکی از اولویتهای مدیریت استان است.
وی تصریح کرد: در این گفتوگوها مسائل مختلفی از سوی فعالان این حوزه مطرح شد که بخشی از آن شامل کمبود نهادههای دامی، ضرورت تأمین واکسنهای مرغوب و همچنین موضوع قرنطینه مجتمع بود.
استاندار قم تأکید کرد: این موارد بهطور جدی بررسی و برای رفع آنها هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.
استاندار قم در ادامه افزود: پیگیری این مشکلات در دستور کار ویژه مدیریت استان قرار دارد و تلاش میکنیم با همکاری نهادهای متولی، شرایط بهتری برای فعالیت دامداران فراهم شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نیازهای مصرفی استان نیز با کیفیت و امنیت بیشتری تأمین شود.
