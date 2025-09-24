به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی «مقاومت، دلهرهها و امیدها در ادبیات معاصر»، ضمن درود و رحمت بر ارواح شهدای فلسطین و شهدای سال جاری، از شهدای برجستهای همچون شهید سید حسن نصرالله یاد کرد و رهبری ایشان را نمونهای کمنظیر در طول تاریخ خواند.
وی با اشاره به نقش انقلاب اسلامی ایران در شکلگیری بیداری اسلامی و حمایت از ملت فلسطین گفت: پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز بیداری اسلامی تأثیری عظیم بر مقاومت فلسطین داشته و الهامبخش نسلهای بعدی این ملت برای پایداری و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی بوده است.
ابوشریف با اشاره به آیه ۵ سوره اسرا افزود: مردم فلسطین از ابتدا به قدرت دشمن آگاه بودند و در جریان واقعه ۷ اکتبر نیز با واقعیتهای رژیم صهیونیستی آشنایی داشتند، اما روحیه جهادی و تکیه بر آموزههای قرآنی باعث شد ملت فلسطین در مقابل دشمن مقاومت کند و به پیروزیهای مهمی دست یابد.
وی تصریح کرد: اکنون یک پروژه راهبردی با پایگاه جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست که نهایتاً به شکست دشمنان و تحقق عدالت و سعادت انسانی منجر خواهد شد و مردم فلسطین و حمایت جهانی از این جریان نشاندهنده خیزش عظیم علیه پروژههای استعماری و مافیایی غرب است.
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران افزود: مردم دنیا به تدریج دریافتند که رژیم صهیونیستی بزرگترین رژیم فاشیستی جهان است و اکنون در بعد داخلی و بینالمللی دچار فروپاشی است.
وی ادامه داد: به تکبر و غرور نتانیاهو نباید توجه کرد، زیرا این ظاهر قضیه است و واقعیت نشان میدهد که دشمن به نقطه ضعف رسیده است.
ابوشریف با اشاره به عملیات اخیر «طوفان الاقصی» اظهار کرد: این حرکت جهادی نمونهای از اجرای تکلیف الهی است که با ایمان و ایستادگی ملت فلسطین همراه شده و نوید پیروزی نهایی بر صهیونیستها را میدهد. وی تأکید کرد که آزادی حقیقی فلسطین از مسجدالاقصی، تحقق وعده الهی و نصرت الهی خواهد بود و زمینه را برای بازپسگیری کرامت ملت فلسطین فراهم میکند.
