به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوری زرگری صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی کمیته امداد شاهرود با بیان اینکه همه ساله در آستانه شروع سال تحصیلی کمیته امداد اقدام به برگزاری جشن عاطفه‌ها می‌کند، ابراز داشت: این جشن از ۲۶ شهریور آغاز و تا هفتم مهرماه همزمان با نواختن زنگ عاطفه‌ها در قالب پویش «آینده ساز باشیم» ادامه دار است.

وی با بیان اینکه پویش «مهر آراسته» برای اصلاح و آرایش موی دانش آموزان پسر تحت پوشش راه اندازی شده است، افزود: با چند آرایشگاه سطح شهر در این خصوص صحبت و رایگان برای دانش آموزان طرح اجرا می‌شود.

پرداخت کمک معیشت به خانواده‌های تحت پوشش

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود با بیان اینکه این نهاد مولود انقلاب یادگار امام راحل یکی از حلقه‌های میانه خیران و نیکوکاران با محرومان جامعه است، ابراز داشت: با ارائه ۱۷ برنامه و ۱۲۰ فعالیت توفیق خدمت به ولی نعمتان را دارد.

نوری زرگری با بیان اینکه دو هزار و ۶۱۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند، تصریح کرد: ماهانه پنج میلیارد تومان کمک معیشت به خانواده‌ها از محل اعتبارات دولتی به حساب این خانوارها پرداخت می‌شود.

وی افزود: پنج میلیارد تومان کمک هزینه موردی طی سال جاری به مددجویان پرداخت شده است.

تهیه ۴۶ سری جهیزیه

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود با بیان اینکه در موضوع جوانی جمعیت ۴۶ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت طی شش ماهه سال جاری اهدا شده است، ابراز داشت: ارزش این جهیزیه‌ها سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده که شامل پنج قلم کالای اصلی یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون می‌شود.

نوری زرگری از اهدای پنج مورد هزینه ازدواج به دامادها خبر داد و ادامه داد: به فرزندان ذکور تحت حمایت در صورت ازدواج این مورد تعلق خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در هفته دولت ۱۰۰ دستگاه یخچال به نیازمندان توزیع شد، افزود: طی سال گذشته ۵۴۰ قلم لوازم ضروری منزل به خانواده‌های نیازمند تقدیم شد و طی شش ماهه نخست سال جاری نیز این تعداد به ۴۰۸ مورد به ارزش سه میلیارد و ۹,۰۰۰ میلیون تومان رسید.

کمک به پرداخت اجاره مسکن نیازمندان

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود با بیان اینکه ۸۷۹ میلیون تومان کمک به اجاره مسکن خانواده‌های نیازمند شده است، ابراز داشت: ۴۲۲ خانواده از این طرح بهره مند هستند.

با توجه به عدم تخصیص بودجه اشتغال طی شش ماهه نخست سال جاری تنها ۱۰ فقره وام اشتغال پرداخت شده است.

وی افزود: پرداخت ۱۸۵ فقره وام کارگشایی با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت ۸۰ فقره وام ودیعه مسکن به مبلغ پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات کمیته امداد بوده است.

اضافه شدن ۳۳۰ حامی

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود با بیان اینکه هزار خانوار تحت پوشش مستاجر هستند، ابراز داشت: موفق به ثبت نام ۲۷۹ نفر در طرح نهضت مسکن شدیم.

نوری زرگری در ادامه تصریح کرد: ۲۲ واحد مسکن روستایی شامل ۱۱ واحد در دهملا و ۱۱ مورد دیگر در طرود ساخته شدند که ۵۰ درصد آنها تکمیل و هفته دولت تحویل خانواده‌ها شده است.

وی با بیان اینکه ۳۳۰ حامی جدید در شاهرود به جمع کمیته امداد پیوستند، افزود: این حامیان حمایت از یک هزار و ۵۰۰ کودک ایتام و محسنین را عهده دار هستند.

رئیس اداره کمیته امداد شاهرود اضافه کرد: پرداخت کمک هزینه تحصیلی به ۸۴ دانشجو و تهیه و توزیع یک هزار و ۲۴۰ بسته لوازم تحریر به ارزش دو میلیارد تومان از دیگر اقدامات مهم کمیته امداد شاهرود بوده است.