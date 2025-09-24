فرماندار دشتی: کشتی در شهرستان پتانسیل بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در بازدید از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی شهر خورموج با بیان اینکه کشتی از ورزشهای ریشهدار و اصیل در ایران است اظهار داشت: افتخار بزرگی است که در جمع جوانان و نوجوانانی حضور دارم که معتقدم ظرفیتهای بزرگی برای پهلوانی و قهرمانی در کشتی در عرصه ملی و حتی جهانی دارند.
فرماندار دشتی با تبریک شروع سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای والامقام تصریح کرد: شهدای ما پهلوانان واقعی این سرزمین بودند که برای اعتلای ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند و امروز لازم است ورزشکاران با الگوگیری از آنان، در مسیر ایثار، مقاومت و اخلاق ورزشی گام بردارند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان دشتی و بهویژه شهر خورموج توان تبدیل شدن به خاستگاه کشتی کشور را دارد افزود: عقیده دارم همانطور که سالهاست شهرهایی مثل جویبار و آمل بهعنوان مهد کشتی ایران شناخته میشوند خورموج نیز این ظرفیت را دارد که در آینده نام خود را در سطح ملی و بینالمللی در ورزش کشتی بعنوان مهد کشتی کشور مطرح کند.
فرماندار دشتی گفت: قطعاً آنچه کشتی را از دیگر رشتهها متمایز میکند، روح پهلوانی و منش اخلاقی حاکم بر آن است و ورزشکاران این رشته باید در کنار تمرینات ورزشی، علمآموزی، ادب و معرفت را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که قهرمانی در کنار خصایص پهلوانی است که ارزشمندتر میشود و این در هم آمیختگی الگویی ماندگار برای همگان در جامعه خواهد بود.
وی ضمن تشکر از حضور سردار دشتی رئیس هیئت کشتی استان بوشهر در خانه کشتی شهر خورموج با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان افزود: با هدف قدردانی از زحمات جامعه کشتی شهرستان و برای تقویت این رشته ورزشی در کمیته تملک اعتبارات سال جاری با وجود همه محدودیتها ۱۰ میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز خانه کشتی خورموج اختصاص داده شد و این اطمینان را خواهیم داد که این روند در سالهای آینده با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: شاید در نگاه نخست اینگونه تصور شود که تبدیل شدن به مهد و قطب کشتی کشور بعید باشد اما این امر با تلاش و پشتکار و همت والای شما نونهالان و نوجوانان و جوانان و نیز همراهی و همت خانوادهها، مربیان و همه دوست داران این ورزش ملی در شهرستان محقق خواهد شد.
وی خطاب به ورزشکاران تأکید کرد: در کنار تمرینات ورزشی، تحصیل را هم جدی بگیرید و اخلاق و منش پهلوانی را نیز فراموش نکنید چراکه جامعه ورزش ما همان میزان که به قهرمان نیاز دارد به پهلوانانی با منش اخلاقی هم نیازمند است.
مقاتلی گفت: از هیچ تلاشی برای ارتقای ورزش شهرستان و بویژه رشتههای پر مدال و ملی نظیر کشتی دریغ نخواهیم کرد و اطمینان داریم با یک پشتوانه سازی قوی و همت و انسجام همگانی انشاءالله در آینده شاهد درخشش کشتیگیران دشتی در میادین ملی و جهانی خواهیم بود.
نظر شما