به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هنگام سوار شدن او و همسرش بر پلهبرقی منتهی به تالار اصلی سازمان ملل، دستگاه به یکباره متوقف شد و او و همسرش بهخاطر در دست گرفتن نردهها از سقوط بر لبههای فولادی جلوگیری کردند.
ترامپ خواستار حفظ تمام تصاویر حفاظتی شد و نوشت که سرویس مخفی در جریان موضوع قرار دارد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین اشاره کرد که در آغاز سخنرانیاش تلهپرامپتر از کار افتاده و او برای حدود ۱۵ دقیقه مجبور به خواندن از روی کاغذ شد تا دستگاه دوباره فعال شود.
طبق پست ترامپ، مشکل صوتی در تالار بهگونهای بود که رهبران حاضر، به غیر از استفاده از گوشیهای ترجمه، قادر به شنیدن مطالب نبودند.
پست ترامپ از سوی حساب رسمی کاخ سفید نیز بازنشر شد و او گفت نسخهای از این یادداشت را برای دبیرکل سازمان ملل ارسال خواهد کرد و خواهان «تحقیقی فوری» است.
نظر شما