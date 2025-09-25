رفاهی: قبل از اجرای پروژه ها تمامی مسائل و مشکلات دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رفاهی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در برخی از پروژه‌های شهرداری که یک نمونه آن گذر ۲۴ متری غرب تنگک ها است به دلیل برخی مشکلات مثل املاک در مسیر گذر باعث طولانی شدن مدت اجرا می‌شود، گفت: از همین رو درخواست دارم شهرداری قبل از اجرای پروژه‌ها تمامی استعلامات لازم را انجام دهد، تا باعث طولانی شدن روند اجرایی پروژه‌ها نشود.

وی در ادامه با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: ما هر چه داریم از برکت خون شهدا است و باید همه ما رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا را پاس داشته و با نکوداشت یاد و خاطره آنها مسیر خدمت‌رسانی خود را با عزم جدی‌تری در پیش بگیریم.

رفاهی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت یاد و خاطره سی و شش هزار دانش آموز و پنج هزار معلم شهید را گرامی داشته و یادی می‌کنم از شهید شاخص استان، معلم اخلاق شهید حسن خوشبخت و از تلاش‌ها و مجاهدت‌های همکاران فرهنگی در مسیر فراهم شدن زمینه‌های لازم برای تعلیم و تربیت نسل آینده مملکت قدردانی و به آنها خدا قوت و خسته نباشید عرض می‌کنم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در پایان خواستار تسریع پروژه‌های عمرانی شهرداری شد.