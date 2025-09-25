اقتصاد مقاومتی راه مقابله با فشار دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی، مسئول بسیج سازندگی کشور، صبح پنج شنبه در حاشیه افتتاح کارگاه اشتغالزایی بستهبندی «سلامت باب دل» در شهرستان بهرامآباد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران، اظهار داشت: یکی از محورهای تمرکز دشمن، سفره مردم و اقتصاد کشور است. از کمپین فشار حداکثری گرفته تا تحریمهای ظالمانه، هدف آنها ایجاد انزوا برای ایران اسلامی بوده است.
وی افزود: در مقابل این فشارها، تئوری اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بینظیر توسط مقام معظم رهبری تبیین شد و در ساختار اجرایی کشور جاری گردید. هرچند هنوز به همه ابعاد آن نپرداختهایم، اما مسیر روشن است و باید با همدلی در این مسیر حرکت کنیم.
زهرایی با اشاره به نقش بسیج مستضعفین در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بسیج بهعنوان حلقه میانی مردمی و بازوی اجرایی دولت، در تثبیت اشتغال و احیای واحدهای صنعتی نیمهفعال نقشآفرینی میکند. از ابتدای دولت شهید رئیسی، این روند آغاز شده و بازتاب مثبتی داشته است.
وی با تشریح مدل تسهیلگری بسیج در زنجیره تولید تا تجارت، اظهار کرد: ما وظیفه داریم پرونده مردم را در دست گرفته و برای دریافت مجوزها تا مرحله نهایی پیگیری کنیم. در صورت موفقیت، الگوها را میان مردم تکثیر میکنیم تا انگیزه عمومی برای فعالیتهای مشابه افزایش یابد.
مسئول بسیج سازندگی کشور با اشاره به حمایتهای مجلس از طرحهای اشتغالزایی، گفت: تاکنون ۱۰.۵ همت تسهیلات کمبهره برای اشتغال مصوب شده که شامل وامهای ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی و حتی تا ۴ میلیارد تومان برای کارفرمایان بوده است. از این میزان، ۶.۸ همت جذب شده و بر اساس تعهد ما به دولت، ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در سامانه رصد ثبت شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته، صحت اشتغال ثبتشده توسط بسیج ۹۴ درصد بود که نشاندهنده هدفگذاری دقیق صندوقهای قرضالحسنه و پایگاههای مقاومت است. در سال گذشته ۱۲۳ هزار شغل و امسال تا این لحظه ۱۱۰ هزار شغل ایجاد شده است.
زهرایی با تأکید بر اهمیت اشتغال پایدار، گفت: تمرکز ما بر عرصههایی چون صنایع دستی و غذایی است که با زندگی مردم گره خوردهاند و در قالب کارگاههای کوچک قابل اجرا هستند. این مدلها کمتر درگیر بروکراسی بوده و با نیروی انسانی محدود قابل تحققاند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای استان چهارمحال و بختیاری در حوزه کشاورزی، خاطرنشان کرد: فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان از اولویتهای ماست. هرچند هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، اما مسیر روشنی در پیش داریم و با توکل به خداوند، تا پایان سال به هدف ۱۵۰ هزار شغل نزدیک خواهیم شد.
