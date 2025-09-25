به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذر کیش صبح پنجشنبه در مراسمی ملی که با حضور فرهنگیان، دانش‌آموزان و مسئولان استان مازندران برگزار شد، بر اهمیت هم‌افزاری بین دستگاه‌ها و تمرکز بر آموزش مهارتی تأکید کرد.

آذر کیش افزود: آموزش مطلوب باید با نیاز واقعی بازار کار همخوانی داشته باشد و کیفیت آن ارتقا یابد تا فرزندان این کشور با مهارت‌های لازم وارد عرصه تولید و اشتغال شوند.

وی با اشاره به اهتمام ویژه ریاست جمهور و عنایت مقام معظم رهبری نسبت به نظام تعلیم و تربیت، گفت: در اردیبهشت امسال مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند که آموزش و پرورش باید به اولویت تبدیل شود و پیام تبریک ایشان به مناسبت بازگشایی مدارس نیز نشان‌دهنده تأکید بر این اولویت است.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه اتحاد، همدلی و وفاق ملی عامل موفقیت بود و امروز نیز برای موفقیت در عرصه آموزش، باید همین اخلاق و هم‌گرایی را حفظ کنیم.

معاون وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: پیش از این مسیر ارتقای دانشگاهی هنرستان‌ها به ۵ دانشگاه محدود بود اما اکنون با حمایت‌های انجام‌شده، این تعداد به ۶ دانشگاه ارتقا یافته است.

آذرکیش گفت: یکی از اولویت‌های ما تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری است و در این راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در کنار آموزش و پرورش، ۶۵۴ مرکز دولتی را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است.