۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

پژوهشکده کلام اسلامی امام صادق(ع) پژوهشگر جذب می‌کند

پژوهشکده کلام اسلامی امام صادق(ع) وابسته به حوزه علمیه قم، برای تکمیل اعضای گروه‌های علمی خود از میان فضلا و طلاب برادر واجد شرایط پژوهش می‌پذیرد.

به گزازش خبرنگار مهر، پژوهشکده کلام اسلامی امام صادق (ع) وابسته به حوزه علمیه قم، برای تکمیل اعضای گروه‌های علمی خود از میان فضلا و طلاب برادر واجد شرایط پژوهشگر جذب می‌کند.

این پژوهشکده فعالیت خود را در پنج حوزه دانشی و مهارتی «کلام امامیه»، «کلام جدید و فلسفه دین»، «کلام تطبیقی»، «تدوین متون و احیای تراث کلامی» و «دانشنامه‌نگاری» دنبال می‌کند و از متقاضیانی که توانایی فعالیت در این زمینه‌ها را دارند دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان باید به اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه التزام عملی داشته باشند، سلامت فکری و اعتقادی خود را حفظ کنند و از گرایش به گروه‌های منحرف پرهیز کنند، همچنین لازم است شرایط عمومی همکاری با مدیریت حوزه‌های علمیه را دارا باشند.

از نظر تخصصی، متقاضی باید مدرک سطح ۳ حوزه یا معادل دانشگاهی در رشته کلام اسلامی و رشته‌های مرتبط ارائه دهد، سوابق پژوهشی معتبر شامل کتاب، مقاله علمی، طرح پژوهشی یا مدخل دانشنامه‌ای نشان دهد و در سامانه پژوهشگران معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه، نشانی profile.ismc.ir/user/researchers، حداقل رتبه یک پژوهشگری کسب کند.

فرآیند جذب شامل ارسال کاربرگ، رزومه و مدارک لازم، انجام مصاحبه، دعوت از برگزیدگان، گذراندن دوره آزمایشی شش‌ماهه و در نهایت پذیرش و انعقاد قرارداد سالیانه است.

متقاضیان می‌توانند مدارک و رزومه خود را از اول تا دهم مهرماه ۱۴۰۴ برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح با شماره ۰۲۵-۳۲۸۱۱۲۱۰ تماس بگیرند.

فاطمه علی آبادی

