به گزازش خبرنگار مهر، پژوهشکده کلام اسلامی امام صادق (ع) وابسته به حوزه علمیه قم، برای تکمیل اعضای گروههای علمی خود از میان فضلا و طلاب برادر واجد شرایط پژوهشگر جذب میکند.
این پژوهشکده فعالیت خود را در پنج حوزه دانشی و مهارتی «کلام امامیه»، «کلام جدید و فلسفه دین»، «کلام تطبیقی»، «تدوین متون و احیای تراث کلامی» و «دانشنامهنگاری» دنبال میکند و از متقاضیانی که توانایی فعالیت در این زمینهها را دارند دعوت به همکاری میکند.
متقاضیان باید به اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه التزام عملی داشته باشند، سلامت فکری و اعتقادی خود را حفظ کنند و از گرایش به گروههای منحرف پرهیز کنند، همچنین لازم است شرایط عمومی همکاری با مدیریت حوزههای علمیه را دارا باشند.
از نظر تخصصی، متقاضی باید مدرک سطح ۳ حوزه یا معادل دانشگاهی در رشته کلام اسلامی و رشتههای مرتبط ارائه دهد، سوابق پژوهشی معتبر شامل کتاب، مقاله علمی، طرح پژوهشی یا مدخل دانشنامهای نشان دهد و در سامانه پژوهشگران معاونت پژوهش حوزههای علمیه، نشانی profile.ismc.ir/user/researchers، حداقل رتبه یک پژوهشگری کسب کند.
فرآیند جذب شامل ارسال کاربرگ، رزومه و مدارک لازم، انجام مصاحبه، دعوت از برگزیدگان، گذراندن دوره آزمایشی ششماهه و در نهایت پذیرش و انعقاد قرارداد سالیانه است.
متقاضیان میتوانند مدارک و رزومه خود را از اول تا دهم مهرماه ۱۴۰۴ برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات ۹ تا ۱۲ صبح با شماره ۰۲۵-۳۲۸۱۱۲۱۰ تماس بگیرند.
نظر شما