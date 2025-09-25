۴۰۰ بوستان در شهر قم فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصفهانیان‌مقدم معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم، با تأکید بر لزوم تقویت نگاه محله‌محور در مدیریت شهری اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۰ بوستان در سطح شهر قم در حال بهره‌برداری است که هشت بوستان ویژه بانوان و هشت مجموعه فرهنگی و ورزشی نیز در اختیار خانواده‌ها قرار دارد و این ظرفیت‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه قم از جمله شهرهای پرمناسبت کشور است و نیمی از سال در این شهر برنامه‌های ملی و مذهبی برگزار می‌شود، افزود: تنها در مراسم نیمه شعبان، شهر قم طی دو روز میزبان چهار میلیون زائر و شهروند بود که مدیریت خدمات شهری، پسماند و پشتیبانی موکب‌ها با همراهی مستقیم مردم به انجام رسید و این همکاری مردمی افتخار مدیریت شهری قم است.

اصفهانیان‌مقدم ادامه داد: مشارکت شهروندان در حوزه‌های عمرانی و توسعه شهری نیز قابل توجه است به‌گونه‌ای که بسیاری از پروژه‌ها بدون اعمال قانون و صرفاً با همراهی و همکاری مردم در تملک اراضی و اجرای طرح‌ها به نتیجه رسیده است و این نشان‌دهنده اعتماد و همدلی شهروندان با مدیریت شهری است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری شهرداری و سپاه حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) در حوزه فرهنگی تصریح کرد: ۱۹ بوستان محلی شاخص به‌عنوان پایگاه فرهنگی انتخاب شده که با مدیریت و مشارکت گروه‌های مردمی، برنامه‌های مذهبی، آئین‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی فعالیت‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در این فضاها برگزار می‌شود و زیرساخت‌های این طرح فراهم شده و اداره این بوستان‌ها به مردم سپرده شده است.

وی همچنین به نامگذاری «روز ملی قم» به پیشنهاد شهرداری و پیگیری استاندار اشاره کرد و گفت: در این ایام جشن‌های متنوعی در هشت منطقه شهری برگزار شد که بازخورد بسیار مطلوبی از سوی شهروندان داشت و شور و نشاط اجتماعی کم‌نظیری ایجاد کرد.

اصفهانیان‌مقدم خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قم تلاش دارد تمامی مناسبت‌های ملی، مذهبی، شادی و عزاداری را با محوریت مساجد و تکیه بر مشارکت مردمی برگزار کند و با حمایت‌های شهردار و استاندار، خدمات بهتری به شهر کریمه اهل‌بیت (س) ارائه شود.