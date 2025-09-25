رونمایی خبرنگار صهیونیست از اختلال محرمانه ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در مطلبی به قلم «یواف لیمور» خبرنگار صهیونیست به افشای یکی از اسرار حفاظت شده ارتش رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت که تعداد کمی از جزئیات کامل این خبر اطلاع دارند و حتی وی نیز دلایل امنیتی قادر به بازگویی تمام ابعاد این مشکل نیست.

وی در تشریح جزئیات این اختلال می‌نویسد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر با مشکل بزرگی در تجهیزات و کادر انسانی خود مواجه است که برخی آن را حیاتی می‌دانند. وضعیت کمبود نیروی انسانی در تمام جنبه‌های مربوط به آن، تردیدهای زیادی را در خصوص توانایی ارتش برای انجام مأموریت‌های محوله در کوتاه‌مدت و توانایی آن برای برآورده کردن استانداردهای تعیین شده برای آن در بلندمدت ایجاد کرده است.

لیمور ادامه داد که این مشکل به یک یا دو واحد در ارتش خلاصه نمی‌شود، بلکه به واحدهای متعددی مربوط است. برخی از آنها فاقد سلاح هستند، برخی فاقد قطعات یدکی هستند و برخی دیگر فاقد هر دو هستند.

بر اساس این گزارش، وزارت جنگ و ارتش رژیم صهیونیستی تلاش‌های مضاعفی برای پر کردن شکاف‌ها انجام می‌دهند، اما تاکنون هیچ موفقیت قابل توجهی حاصل نشده است.

وی می‌افزاید که نتیجه این است که واحدهایی که در حال حاضر می‌جنگند یا در آینده از آنها خواسته می‌شود در نبرد شرکت کنند، به طور کامل مجهز نخواهند بود، که این روند مستقیماً بر نتیجه تأثیر می‌گذارد و ممکن است در افزایش میزان تلفات نیز مؤثر باشد.

در همین رابطه روزنامه عبری زبان معاریو فاش کرد که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی به بنیامین نتانیاهو اطلاع داده‌اند که در شرایط کنونی باید هرچه سریع‌تر به توافق برای آتش‌بس و آزادی اسرا دست یافت.

به نوشته این روزنامه، ارتش و شاباک بر این باورند که یکی از اهداف اصلی حماس در مرحله کنونی اسارت نظامیان صهیونیست در جریان عملیات‌های میدانی است.

معاریو تاکید کرد که دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی بر این اساس هشدار داده که حماس در آینده نزدیک در پی تحقق این هدف خواهد بود.