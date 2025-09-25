  1. استانها
وزیر نیرو:

سد «معشوره» یک طرح با تراز ملی است/ تمرکز بر اجرایی شدن پروژه

خرم آباد- وزیر نیرو با اشاره به اینکه سد معشوره یکی از سدهای در تراز ملی است، گفت: وزارت نیرو و مسئولان استانی تمرکز ویژه ای بر اجرا و تکمیل این پروژه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سد معشوره یکی از سدهای در تراز ملی است و وزارت نیرو و مسئولان لرستان تمرکز ویژه ای برای اجرا و تکمیل این سد دارند.

وی افزود: به علت تغییراتی که در برنامه‌های سدسازی در دوره‌های قبلی صورت گرفته، روند اجرای این طرح نیز با تأخیر مواجه شده است.

وزیر نیرو ادامه داد: ما در مجموعه وزارت نیرو، سد معشوره را به عنوان یک طرح محوری می‌بینیم و در لرستان نیز تمرکز ویژه ای برای اجرای این طرح آبی وجود دارد.

علی آبادی گفت: طرح‌های سازه‌ای در دوره‌ای در دستور کار نبوده و سد معشوره هم یکی از این طرح‌ها بوده است.

وی افزود: اکنون به علت شرایط کم آبی موجود، ایجاد سدهای سازه‌ای در دستور کار است و بر روی سد معشوره نیز متمرکز هستیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه حدود بیست سال است که در جریان این سد و پیگیری‌های مربوط به آن هستیم و امروز نیز از طریق وزارت نیرو و مسئولان استانی، با جدیت پیگیری می‌شود؛ اظهار داشت: تکمیل طرح‌های ناتمام و تأمین آب شرب به عنوان دو اولویت مهم در دستور کار این وزارت‌خانه قرار دارد.

