به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو گفت: در جریان برگزاری نخستین دوره اعطای نشان سبز هتل‌های ایران، هتل کپری قلعه‌گنج به‌عنوان اولین هتل استان کرمان موفق به دریافت این نشان شد که گامی ارزشمند در مسیر پایداری کسب‌وکارهای گردشگری و حفاظت از محیط زیست به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری پایدار گفت: کسب نشان هتل سبز توسط هتل کپری قلعه‌گنج، نمادی از حرکت صنعت گردشگری استان کرمان به سمت استانداردهای زیست‌محیطی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: این افتخار نه‌تنها موجب ارتقای جایگاه کرمان در حوزه گردشگری کشور می‌شود، بلکه الگویی ارزشمند برای دیگر مجموعه‌های اقامتی در رعایت اصول صرفه‌جویی انرژی، مدیریت پسماند و بهره‌گیری از معماری بومی و سازگار با طبیعت خواهد بود.

وی تأکید کرد: اعطای نشان سبز هتل‌ها، علاوه بر حفاظت از محیط زیست، تضمین‌کننده استمرار و پایداری کسب‌وکارهای گردشگری در بلندمدت است و کرمان با ظرفیت‌های متنوع خود می‌تواند پیشگام این رویکرد در کشور باشد.