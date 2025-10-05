به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی چند روز اخیر شاهد ساخت وساز بلندمرتبهای در محدوده بافت و بازار تاریخی کرمان بودیم که در همان ابتدا با حضور نیروهای یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی کرمان، تذکرات لازم در خصوص عدم فعالیت عمرانی و کسب مجوز به پیمانکار ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه برابر اقدامات ثانویه با اخذ حکم قضایی توسط واحد حقوقی این ادارهکل از روند فعالیت پیمانکار جلوگیری بهعملآمده است افزود: به صورت هم زمان با ارسال مکاتبه با وزارت میراثفرهنگی خواستار ابطال مجوز صادره از طریق کمیسیون ماده ۵ در سنوات گذشته برای این سازش شده ایم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان تصریح کرد: درحال حاضر برابر ابلاغ قضایی پیمانکار و کارفرمای پروژه متعهد به انجام فعالیت عمرانی فقط در ۲ طبقه اول برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه شده و ادامه روند کار در طبقات بالاتر منوط به اعلام نتیجه در خصوص رای کمیسیون ماده ۵ از طرف وزارتخانههای دخیل در صدور این مجوز شده است.
نیکرو، با تأکید بر اهمیت صیانت از هویت تاریخی شهر کرمان گفت: بافت تاریخی کرمان میراث گرانبهایی است که باید با حساسیت و دقت از آن حفاظت شود و هرگونه ساختوساز خارج از ضوابط و مقررات میراثفرهنگی، تهدیدی جدی برای اصالت و یکپارچگی این بافت ارزشمند به شمار میرود.
وی افزود: حفظ سیمای تاریخی شهر و رعایت ضوابط در حریم آثار تاریخی و فرهنگی، مسئولیتی مشترک میان دستگاههای اجرایی، شهروندان و متولیان میراثفرهنگی است و ادارهکل میراث فرهنگی کرمان با جدیت و تعامل با نهادهای مرتبط از هرگونه تخریب یا تغییر غیرمجاز در این محدوده جلوگیری خواهد کرد.
نظر شما