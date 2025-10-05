نیکرو: مرحله جدید عملیات مرمت تیمچه علیخان کوهبنان آغاز شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر اهمیت حفظ، مرمت و احیا ابنیه تاریخی در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان کرمان گفت: مرحله جدید عملیات مرمت، احیا و حفاظت تیمچه شهرستان کوهبنان با تخصیص اعتباری بیشاز ۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی کلید خورده است.
وی افزود: در این مرحله از مرمت عملیات خاکبرداری با دست، آجرکاری، استحکامبخشی، شفته ریزی و ساماندهی بنا در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی، زیر بنای هویت فرهنگی و از ارکان اصلی توسعه پایدار گردشگری است.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان ادامه داد: بناهای تاریخی با حفظ اصالت و بازآفرینی کارکردی خود، زمینه جذب گردشگران فرهنگی را فراهم کرده و چرخه اقتصادی جوامع محلی را تقویت میکنند.
نیکرو، افزود:تداوم این مسیر، نه تنها پاسداشت میراث نیاکان ماست، بلکه گامی مؤثر در تحقق شعار « لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ » و معرفی چهرهای اصیل، پویا و جهانی از استان کرمان به شمار میآید.
