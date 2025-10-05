نیکرو: توسعه گردشگری ورزشی، پیوندی میان نشاط و رونق گردشگری کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، در دیدار با سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف توسعهای استان کرمان، اظهار کرد: گردشگری ورزشی یکی از ظرفیتهای نوین و مؤثر در معرفی جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی کرمان است که میتواند با برنامهریزی هدفمند به رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگران منجر شود.
وی افزود: کرمان با تنوع اقلیمی و ظرفیتهای کمنظیر در حوزه طبیعتگردی و ورزشهای کوهستانی، بیابانی و ماجراجویانه، میتواند به یکی از قطبهای اصلی گردشگری ورزشی کشور تبدیل شود.
نیکرو، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تیمهای ورزشی استان کرمان در معرفی داشتههای گردشگری کرمان تصریح کرد: تیمهای ورزشی به عنوان سفیران فرهنگی استان کرمان میتوانند نقش مؤثری در معرفی میراثفرهنگی، جاذبههای طبیعی و ظرفیتهای گردشگری کرمان در سطح کشور و حتی فراتر از مرزها ایفا کنند.
وی بیان کرد: همافزایی میان ورزش و گردشگری نه تنها به افزایش نشاط اجتماعی منجر میشود، بلکه زمینه تحقق شعار و برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» را نیز فراهم میکند.
در پایان این دیدار، تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان با هدف راهاندازی میز گردشگری ورزشی به منظور توسعه گردشگری ورزشی در سطح ملی و بینالمللی، معرفی ظرفیتهای منحصربهفرد استان در حوزه گردشگری ورزشی، ایجاد بستر همکاری مشترک در برگزاری رویدادها، جشنوارهها، مسابقات و تورهای ورزشی و گردشگری و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری ورزشی منعقد شد.
نظر شما