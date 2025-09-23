نیکرو: ۹ هزار میلیارد ریال در گردشگری کرمان سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تحقق شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» و تسهیل سرمایه‌‎گذاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: در سال جاری تعداد ۱۱ موافقت اصولی بی‌نام با حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بیش از ۹ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲۵ نفر توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان صادر شده است.

وی افزود: این موافقت‌های اصولی با هدف احیا، مرمت، ساماندهی، تعریف کاربری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری برای اماکن تاریخی، فرهنگی و طبیعی ارگ تاریخی راین، باغ موزه هرندی، خانه دانایی، خانه بانک توکلی کرمان، خانه عامری، کارخانه حناسایی بم، کاروانسراهای هروز و سهرج راور، خانه بهادر الملک بردسیر، خانه ایرانمنش بافت و سد تنظیمی جیرفت صورت گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان با بیان اینکه این استان دارای ظرفیت‌های گسترده تاریخی، طبیعی و فرهنگی نیازمند توسعه زیرساخت‌های گردشگری است، افزود: صدور این موافقت‌های اصولی بی‌نام فرصت تازه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری ایفا کند.

نیکرو، ادامه داد: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی فعالان این بخش انجام شده است و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نه تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات گردشگری خواهد شد، بلکه به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان کرمان نیز کمک شایانی می‌کند.