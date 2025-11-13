به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی، عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری شش شهرستان جنوب کرمان با حضور وزیر نیرو در شهرستان کهنوج برگزار شد با اشاره به بحران آب در مناطق جنوبی شهرستان قلعه گنج گفت: هم‌اکنون ۳۰ روستای قلعه‌گنج در معرض تخلیه قرار دارند و ضروری است با اجرای طرح‌های آبرسانی پایدار، از مهاجرت اجباری مردم جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت خط انتقال آب سولان– رمشک اظهار داشت: اجرای این خط از مهم‌ترین اقدامات عمرانی موردنیاز شهرستان است که می‌تواند مانع تخلیه روستاها و استمرار سکونت مردم در منطقه شود.

وی افزود: علاوه بر این، شهرستان برای تأمین آب روستاها نیازمند استقرار تانکرهای سیار آبرسانی است تا طی زمان اجرای پروژه، نیاز مردم برطرف شود.

فرماندار قلعه‌گنج با اشاره به ظرفیت‌های معدنی رمشک بیان کرد: در پهنه معدنی رمشک، احداث پست فوق توزیع ضروری است؛ چراکه با راه‌اندازی آن، مشکلات تأمین برق کارخانه‌ها رفع و زمینه توسعه شهر رمشک فراهم می‌شود.

احمدی، خواستار تعیین تکلیف چاه‌های فرم شماره یک شد و گفت: بهره‌برداری از این چاه‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز آب منطقه را جبران کند.