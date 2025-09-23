  1. استانها
  2. کرمان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

سرپرست میراث فرهنگی کرمان: دو هتل کرمان نامزد دریافت نشان سبز شدند

کرمان- سرپرست اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان از حضور ۲ هتل این استان در اولین دوره اعطای نشان سبز هتل‌های ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد اعطای نشان سبز هتل‌های ایران گفت: این رویداد با هدف پیشبرد رویکرد پایداری کسب و کارهای گردشگری به همت کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز و همکاری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و جامعه هتلداران ایران برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان ادامه داد: این رویداد با هدف بهینه‌سازی منابع، افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین گردشگری، ارتقا و تعامل بیشتر با جوامع انسانی و طبیعی پیرامون صنعت گردشگری برگزار می‌شود.

نیکرو، خاطرنشان کرد: تقویت جریان گردشگری سبز با احترام به محیط‌زیست و گسترش رویکردهای پایداری کسب و کارها و مقاصد گردشگری استان کرمان از دیگر اهداف اعطای این نشان است.

