سرپرست میراث فرهنگی کرمان: دو هتل کرمان نامزد دریافت نشان سبز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد اعطای نشان سبز هتل‌های ایران گفت: این رویداد با هدف پیشبرد رویکرد پایداری کسب و کارهای گردشگری به همت کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز و همکاری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و جامعه هتلداران ایران برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان ادامه داد: این رویداد با هدف بهینه‌سازی منابع، افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین گردشگری، ارتقا و تعامل بیشتر با جوامع انسانی و طبیعی پیرامون صنعت گردشگری برگزار می‌شود.

نیکرو، خاطرنشان کرد: تقویت جریان گردشگری سبز با احترام به محیط‌زیست و گسترش رویکردهای پایداری کسب و کارها و مقاصد گردشگری استان کرمان از دیگر اهداف اعطای این نشان است.