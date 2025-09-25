  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر در نزدیکی ساحل پرو

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر در نزدیکی ساحل پرو

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ساحل نزدیک پرو را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۵.۶۷ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۴.۹۳ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کد خبر 6601393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها