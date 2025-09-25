به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۵.۶۷ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۴.۹۳ درجه غربی تعیین شد.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ساحل نزدیک پرو را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۵.۶۷ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۴.۹۳ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
